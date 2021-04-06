В России стало больше миллиардеров

06 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
(2005) | Фото: day.udm.net

В России стало больше миллиардеров

Forbes опубликовал 35-ый ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В российском списке 2021 года 123 миллиардера. Отметим, что год назад их было на два десятка меньше - 102.

В прошлом году среди российских бизнесменов не оказалось ни одного человека, чье состояние превышало бы $20 млрд, то в этот раз таких шестеро. Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с $392,3 млрд до $606,2 млрд. 

 

Сменился лидер российской части списка Forbes: первое место занимает председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и его семья, чье состояние оценено в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее. Следом за ним — лидер прошлогоднего рейтинга, основной бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин с состоянием $27 млрд. Замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд. 

В десятку вошли также глава Лукойл Вагит Алекперов, председатель правления ПАО Новатэк Леонид Михельсон, член советов директоров компаний "Новатэк" и "Сибур" Геннадий Тимченко, основатель USM Алишер Усманов, член советов директоров компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, основатель Telegram Павел Дуров, член Совета федерации Сулейман Керимов и его семья.

"Уральские" олигархи разместились в последней четверти ТОП-20. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников занимает 15 строчку, президент УГМК Искандер Махмудов - 19-ую, председатель совета директоров ГК Ренова Виктор Вексельберг - 20-ую 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России стало больше миллиардеров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: forbes, миллиардер, список



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети