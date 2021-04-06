В России стало больше миллиардеров

Forbes опубликовал 35-ый ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В российском списке 2021 года 123 миллиардера. Отметим, что год назад их было на два десятка меньше - 102.

В прошлом году среди российских бизнесменов не оказалось ни одного человека, чье состояние превышало бы $20 млрд, то в этот раз таких шестеро. Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с $392,3 млрд до $606,2 млрд.

Сменился лидер российской части списка Forbes: первое место занимает председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и его семья, чье состояние оценено в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее. Следом за ним — лидер прошлогоднего рейтинга, основной бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин с состоянием $27 млрд. Замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд.

В десятку вошли также глава Лукойл Вагит Алекперов, председатель правления ПАО Новатэк Леонид Михельсон, член советов директоров компаний "Новатэк" и "Сибур" Геннадий Тимченко, основатель USM Алишер Усманов, член советов директоров компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, основатель Telegram Павел Дуров, член Совета федерации Сулейман Керимов и его семья.

"Уральские" олигархи разместились в последней четверти ТОП-20. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников занимает 15 строчку, президент УГМК Искандер Махмудов - 19-ую, председатель совета директоров ГК Ренова Виктор Вексельберг - 20-ую