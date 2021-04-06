06 Апреля 2021
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Политика
(2004) | Фото

В России подорожали овощи, рыба, майонез и фастфуд

За март в России подорожали овощи, рыба, майонез и фастфуд. Такие данные обнародовал Росстат.

По данным ведомства, морковь подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук репчатый - на 7,5%, капуста белокочанная - на 6,7%, виноград - на 3,8%. Огурцы и помидоры подешевели - на 25,2% и на 7,4% соответственно.

Майонез подорожал на 2,5%, живая и охлажденная, соленая, маринованная, копченая рыба, отечественная икра лососевых рыб, мороженые кальмары, горох и фасоль, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 1,6-1,9%.

Подорожали вареная колбаса, сосиски, сардельки, мороженая неразделанная рыба, соленая сельдь, гречневая и манная крупы, овсяные хлопья "Геркулес", пшеничная мука, пряники, натуральный растворимый кофе, рыбные натуральные консервы и с добавлением масла, творожные сырки, глазированные шоколадом, фруктовые соки, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "гамбургер") - рост составил 1-1,5%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в марте выросли в цене на 0,58% к февралю (по сравнению с мартом 2020 года - на 7,71%, к декабрю - на 1,53%), крупа и бобовые - на 0,72% (в годовом выражении - на 18,61%, с начала года - на 1,51%), макаронные изделия - на 0,85% (в годовом выражении - на 11,63%, с начала года - на 3,17%), мясо и птица - на 3,44% (в годовом выражении - на 9,21%, с начала года - на 5,96%).

Одновременно рыба и пищевые морепродукты подорожали на 1,01% (в годовом выражении - на 7,19%, с начала года - на 2,61%), молоко и молочная продукция - на 0,52% (относительно марта прошлого года - на 3,31%, с начала текущего года - на 1,3%), сливочное масло - на 0,55% (в годовом выражении - на 3,9%, с начала года - на 1,21%).

Куриные яйца в среднем по России подорожали на 5,3%, при этом в 14 регионах цены выросли на 0,1-2,9%, в 27 субъектах - на 3-4,9%, в 38 - на 5-9,9%, в шести регионах - на 10-14,4%. Прирост цен на сахар составил 2,1%, в 14 регионах он составил 0,1-0,9%, в 36 - 1-2,9%, в 23 субъектах - 3-4,9%, в пяти субъектах - 5-7,3%. В двух регионах цены не изменились, в пяти субъектах сахар подешевел на 0,1-2%.

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В России подорожали овощи, рыба, майонез и фастфуд

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Теги: росстат, рост цен, продукты



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Ранее 06.04.2021 20:28 Мск ФАС отреагировала на рост цен: начались проверки производителей овощей и яиц

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