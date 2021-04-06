В Челябинской области около заброшенного дома нашли тело младенца в пакете
В Челябинской области около заброшенного дома нашли тело новорожденного ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
Тело девочки обнаружили в пакете днем 5 апреля около заброшенного дома в поселке Мирный.
В настоящий момент устанавливается причина смерти младенца.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления", - рассказали в пресс-службе СК.