В Челябинске экс-начальника отдела Ростехнадзора приговорили к штрафу за мошенничество

В Челябинске бывшего заместителя начальника межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2018 г. осужденный получил 200 тыс. руб. от представителя проверяемой организации. За это он пообещал не принимать меры по выявленным в ходе проверок нарушениям лицензионных требований. При этом, он не обладал полномочиями по принятию данного решения.

По решению суда ему также запрещено занимать должности в органах власти сроком на 2 года.