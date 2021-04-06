06 Апреля 2021
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дорога, асфальт, дыра, яма (2021) | Фото: vk.com/vartovsk86region

В Нижневартовске в районе улиц Мира - Дзержинского провалился асфальт

В Нижневартовске на проезжей части в районе улиц Мира - Дзержинского образовалась огромная яма, передает корреспондент Накануне.RU.

Провал в асфальте образовался накануне. Фотографии опубликованы в группе "ЧП в Нижневартовске" социальной сети "ВКонтакте".

"Провалилась плита, знаки и ограничители отсутствуют", - прокомментировал автор записи.

Впрочем, в версиях о происхождении ямы у интернет-пользователей возникли расхождения. Часть подписчиков группы считает, что провал возник из-за некачественного ремонта дорог. Другие высказались, что яму вырыли для подключения к сетям нового дома.

дорога, асфальт, дыра, яма(2021)|Фото: vk.com/vartovsk86region

"Это не плита обвалилась. Где-то в декабре там рыли яму, для подключения нового дома, как раз того, что от обвала метрах в 25 находится. И видимо зарывали не грунтом, а снегом с грунтом, вот и яма", - прокомментировал интернет-пользователь Иван.

На публикацию в соцсетях отреагировала администрация Нижневартовска: "Те дороги, что ремонтировали в прошлом году, находятся на четырехлетней гарантии у подрядчика, который их делал. Когда дороги подсохнут, проведут обследования, и те участки, что повреждены, подрядчик отремонтирует за свой счет", - говорится в сообщении.

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В Нижневартовске в районе улиц Мира - Дзержинского провалился асфальт

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Теги: дорога, асфальт, дыра, яма



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