На Южном Урале пресекли попытку контрабанды военной техники в Армению

В Челябинской области таможенники пресекли попытку контрабанды запасных частей танкового стабилизатора в Армению. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора житель Южного Урала отправил через курьерскую службу. Чтобы скрыть идентификационные номера, он их перекрасил, а в транспортно-логистическую компанию предоставил поддельную доверенность на экспорт.

Изъятые стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72. По информации завода-изготовителя, данный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещен к свободной продаже.

Мужчина признался в попытке контрабанды образов комплекта военной техники. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.