Мэрия Екатеринбурга не будет заключать договор с подрядчиком на строительство развязки у "Калины"

Администрация Екатеринбурга приняла решение не заключать с подрядчиком договор на реконструкцию транспортной развязки у концерна "Калина". Эту роль мэрия отдала Управлению капитального строительства Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписал первый замглавы города Игорь Сутягин.

Согласно документу, сроки и стоимость работ остаются прежними: реконструкция должна закончится 31 декабря 2024 г.

Напомним, что конкурс был объявлен в начале марта: по информации на сайте госзакупок, строительство должно стартовать во второй половине 2021 года и закончиться в конце 2024 года. Цена контракта составляла 6,4 млрд руб. Заявки принимались до 1 апреля, однако 26 марта определение поставщика было неожиданно отменено.

Позже в мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах отмены конкурса по поиску подрядчика, отметив необходимость корректировки пакета документов.