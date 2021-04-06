06 Апреля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Алексей Бирюлин замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (2015) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Подозревают в лоббизме до коррупции : вице – мэр Екатеринбурга будет отправлен в отставку

Заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин покинет свой пост. Отставка произойдет в ближайшее время. Об этом Накануне.RU сообщил источник в администрации столицы Урала.

По словам инсайдеров, Бирюлин не тщательно урегулировал вопросы с застройщиками. Качество работы вице – мэра не удовлетворяет требованиям нового мэра Алексея Орлова.

Также высокопоставленный чиновник, по информации осведомленных собеседников из властных кругов, слишком активно лоббировал интересы некой строительной компании.

Именно поэтому возникли подозрения в коррупционной составляющей.

Между тем, ряд изданий сообщают, что отставка Бирюлина стала "бомбой замедленного действия" после нерешительных действий чиновника во время протеста в сквере в мае 2019 года.

Но один из наших собеседников отметил, что будущий отставник не принимал участие в решении вопросов насчет земли для возведения храма святой Екатерины.

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Подозревают в лоббизме до коррупции : вице – мэр Екатеринбурга будет отправлен в отставку

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Теги: Алексей Бирюлин, отставка, мэрия, Екатеринбург



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