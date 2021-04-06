06 Апреля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: пресс-службы администрации Ямальского района

На Ямале в 60-ый раз отпраздновали День оленевода

В селе Яр-Сале, районном центре Ямальского района, прошел традиционный праздник – День оленевода. Слет оленеводов и охотников в этом году стал юбилейным, шестидесятым по счету. Торжество помогли организовать дочерние предприятия "Газпром нефти", работающие на территории района, рассказали корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе компании.

"При промышленном освоении территории мы считаем необходимым способствовать сохранению традиционных промыслов, уклада и быта коренных народов Севера. Поэтому главный праздник тундровиков мы поддерживаем на постоянной основе, это очень важно как для местных жителей, так и для нас", – комментирует Айдар Сарваров, директор дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития". Предприятие реализует здесь крупный проект "Газ Ямала".

Слет оленеводов проходил на центральной площади Яр-Сале. Жители и гости праздника могли попробовать традиционные блюда, выбрать сувениры на ярмарке и поучаствовать в соревнованиях по национальным видам спорта. Тундровики соревновались в метании тынзяна на хорей, тройных прыжках и прыжках через нарты, перетягивании палки и гонках на оленьих упряжках. В качестве призов победители состязаний получили снегоходы от предприятий "Газпромнефть-Развитие", "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Заполярье".

"Дочки" "Газпром нефти" уже несколько лет поддерживают День оленевода в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". 

"Для нас важно сохранять самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера. В ближайшее время День оленевода состоится в отдаленном Ямальском селе Новый Порт, мы организовываем этот праздник пятый год подряд", – поделился Алексей Овечкин, генеральный директор "Газпромнефть-Ямала".

"Мы поддерживаем значимые региональные проекты, и День оленевода – один из них. Уверен, что сотрудничество продолжится и будет способствовать позитивным изменениям в жизни коренных народов и населения района", – отметил Владимир Крупеников, генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья". На территории Ямальского района предприятие разрабатывает залежи Бованенковского и Харасавэйского месторождений.

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На Ямале в 60-ый раз отпраздновали День оленевода

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Теги: день оленевода, газпром нефть



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