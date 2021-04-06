Больницы Челябинской области получили 60 новых автомобилей скорой и неотложной помощи

Медицинские учреждения Челябинской области получили 60 новых автомобилей скорой и неотложной помощи. Сегодня губернатор Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу, где осмотрел новый транспорт, передает корреспондент Накануне.RU.

39 легковых автомобилей были приобретены на средства областного бюджета для оказания неотложной помощи. Еще 21 автомобиль скорой медицинской помощи класса "В" безвозмездно передан региону РМК. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи.

Алексей Текслер осмотрел новый транспорт и пообщался с сотрудниками медицинских учреждений, которым предстоит работать на новых автомобилях. Машины комфортные и современные. Это важно и для водителей, и для фельдшеров, и для пациентов. Водитель рассказал главе региона, что раньше работал на ВАЗ 2109, теперь будет ездить на Renault LOGAN. "Отличная машина. Фельдшеры довольны, удобно", - отметил он.

Алексей Текслер напомнил, что парк неотложной помощи не обновлялся много лет. С 2019 года вопросом обновления автотранспорта стали активно заниматься. В результате новые автомобили стали большим подспорьем для медиков в борьбе с коронавирусом.

"Около 100 автомобилей мы заменили в 2019 году, но интенсивность этой работы в этом году, как и в прошлом, у нас увеличилась. В прошлом году мы на 135 единиц обновили парк, в большинстве случаев это были машины скорой помощи. В этом году по программе первичного звена у нас запланировано приобретение 94 автомобилей неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. Всего в этом году мы рассчитываем обновить парк машин на 150 автомобилей. Это по сравнению с тремя годами ранее, когда обновляли автомобили десятками, колоссальный шаг вперед. Это важно в первую очередь для пациента: все оснащено новейшим современным оборудованием вплоть до того, что на кардиографе можно снять показания, автоматически передать информацию, и будет поставлен диагноз. Когда машина приедет в больницу, уже очень быстро будут осуществляться все медицинские действия", - подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения области Юрий Семенов рассказал, что автомобили скорой помощи оснащены современным оборудованием – дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комфортными носилками.

"УАЗ-Патриот, поедут работать в область, там, где нужна повышенная проходимость, Ford останутся в Челябинске, легковые авто отправятся в разные территории региона. Их оснащенность очень хорошая. В прошлом году было приобретено большое количество машин скорой помощи для Челябинской области и в этом году, кроме спонсорской помощи, будут еще приобретаться автомобили скорой помощи. В частности, за областные деньги будут куплены 35 автомобилей, которые пойдут в районы и будут оказывать медицинскую помощь", - отметил он.

10 автомобилей скорой помощи будут направлены Челябинску, по две машины – в медицинские организации Варненского, Карабашского, Коркинского, Кыштымского, Сосновского районов, один автомобиль поступит в Октябрьский район.

Главврач районной больницы села Долгодеревенское Владимир Самохвалов рассказал, что на четырех постах скорой помощи в районе работают восемь машин. За последние два года автопарк обновился.

"Я получаю два УАЗа. Это машины высокой проходимости, достаточно комфортные, имеющие весь необходимый спектр оборудования. В прошлом году я получил две машины новые, в 2019 году получал машины и в этом году. Парк у нас достаточно обновленный", - отметил он.

В планах областных властей не только обновление автопарка, но и масштабная модернизация первичного звена здравоохранения в регионе.

"Планы серьезные. В целом мы начали реализовывать в этом году программу развития первичного звена в регионе. Соответствующее решение мы приняли в конце декабря прошлого года. Уже 24 автомобиля в рамках этой программы приобрели. Всего у нас в этом году 118 объектов попадают под ремонты, 1400 единиц оборудования мы заменим только в этом году, а в целом программа предполагает, что по 2,5 млрд рублей ежегодно мы будем направлять на первичное звено. Это значительные объемы, но это не только ремонт. Мы планируем построить более 100 единиц новых объектов, в основном это будут ФАПы, но есть четыре поликлиники и три стационара. Такого объема строительства в первичном звене нашего региона не было уже много лет. Кроме этого, у нас в планах строительство крупных медицинских центров в Магнитогорске, Златоусте и Челябинске. Внимание здравоохранению, как я и обещал, начиная с 2019 года – это задача номер один. Ковид подстегнул эту работу, но она системно велась всегда, и мы планируем очень активно модернизировать наше здравоохранение, причем все его уровни, работать с медицинскими кадрами. Считаю, что это приоритет номер один в регионе", - подчеркнул Алексей Текслер.