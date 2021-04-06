06 Апреля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Вадим Шумков, Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Ямала доложил уральскому полпреду о готовности округа к паводкам и лесным пожарам

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время визита в Салехард на II форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока обсудил с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым подготовку арктического региона к сезону паводка и лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в администрации округа.

"Начинается непростой период: зима выдалась снежной, толщина льда также превышает средние многолетние значения. Все это обостряет вопросы, связанные с паводками. За ними последует и пожароопасный сезон, подготовке к которому необходимо уделить особое внимание", - сказал Владимир Якушев.

В регионе определены зоны затопления и подтопления, что помогает защитить права граждан. Все они на Ямале занесены в единый реестр государственной недвижимости. Превентивные меры в отношении весенних паводков уже были приняты в таких населённых пунктах, как Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёлах Овгорт и Антипаюта. Что касается будущего пожароопасного сезона, Артюхов отметил, что с момента прошлых серьёзных пожаров в 2016 г. на треть была увеличена численность специальных подразделений – "Ямалспаса", обновлён парк техники.

"По прогнозу сейчас сложно что-то говорить. Есть мнение, что крепкие зимние морозы будут компенсированы за счёт жаркой погоды летом. Каким бы ни сложилось наступающее лето, мы уже заключили все необходимые контракты по авиамониторингу", - сказал он.

Отметим, сложная обстановка в округе с пожарами была и в 2017 г., тогда их "мажорно" тушили самолётами.

Дмитрий Артюхов, Владимир Якушев(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

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Глава Ямала доложил уральскому полпреду о готовности округа к паводкам и лесным пожарам

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Теги: Дмитрий Артюхов, Владимир Якушев, паводок, пожар



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