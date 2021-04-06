На стройке в Екатеринбурге плита раздавила рабочего-мигранта

На стройплощадке в Екатеринбурге серьезно пострадал рабочий-мигрант. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось на площадке возводимого многоквартирного дома в микрорайоне Академический. 20-летний гражданин Таджикистана, находящийся в России на законных основаниях, получил травмы после падения на него куска монолитной плиты на стройке.

Пострадавший мигрант госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, в том числе, проверяет соблюдение трудового законодательства в части охраны труда.