06 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский маршрут №57А меняет схему движения до конца июня

С завтрашнего дня автобусный маршрут №57а "ДМБ №9 - 2-я Новосибирская" в Екатеринбурге меняет схему движения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕМУП "Гортранс". Смена движения и отмена нескольких остановок связана с закрытием движения транспорта по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской.

Так, по 25 июня текущего года автобусы маршрута № 57а будут ездить по улицам: Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Санаторная — 2-я Новосибирская.

На время объезда отменяются остановки "Вторчермет", "Поликлиника" и "Общежитие" и вводятся вводятся: "Ферганская" по ул. Ферганская (в оба направления), "Магазин Клен" по ул. Санаторная (в оба направления), "Санаторная" по ул. 2-я Новосибирская (при движении к "2-я Новосибирская"), "Эскадронная" по ул. 2-я Новосибирская (при движении к "ДМБ № 9").

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Екатеринбургский маршрут №57А меняет схему движения до конца июня

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Теги: автобус, маршрут, 57А, Екатеринбург



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