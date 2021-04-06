В ВС РФ начались контрольные проверки боеготовности

Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, сообщает Минобороны РФ.

Учения пройдут во всех военных округах и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск.

В течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

В Восточном военном округе проводится также проверка комиссией Генерального штаба. Основные мероприятия учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский, в остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.