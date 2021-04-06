Судебные приставы Среднего Урала разыскивают 7-летнего ребенка

В Свердловской области разыскивается 7-летний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России. Согласно имеющейся информации, в настоящее время мальчик может находиться со своим отцом.

"Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в рамках розыскного дела ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка", - сообщили в ГУФССП.

В случае имеющейся информации о местонахождении несовершеннолетнего, а также лице, с кем находится ребенок (место жительства, работы и т.п.) просьба обращаться в межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей ГУФССП России по Свердловской области по телефонам: 8 (343) 362-27-99, 8 (343) 362-28-68, 8-950-199-06-70.