06 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Розыск (2021) | Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Судебные приставы Среднего Урала разыскивают 7-летнего ребенка

В Свердловской области разыскивается 7-летний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России. Согласно имеющейся информации, в настоящее время мальчик может находиться со своим отцом.

Розыск(2021)|Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

"Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в рамках розыскного дела ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка", - сообщили в ГУФССП.

В случае имеющейся информации о местонахождении несовершеннолетнего, а также лице, с кем находится ребенок (место жительства, работы и т.п.) просьба обращаться в межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей ГУФССП России по Свердловской области по телефонам: 8 (343) 362-27-99, 8 (343) 362-28-68, 8-950-199-06-70.

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Судебные приставы Среднего Урала разыскивают 7-летнего ребенка

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Теги: судебные приставы, несовершеннолетний, отец, розыски



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