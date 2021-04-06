06 Апреля 2021
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Несанкционированный митинг 23 января в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдума рассматривает законопроект о наказании за разглашение данных силовиков ради пиара или из мести

Госдума в первом чтении одобрила введение уголовного наказания за разглашение данных о силовиках и их родственниках. Изменения вносятся в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ.

"Расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные. Целями таких действий зачастую является не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т.п.)", - отмечают авторы законопроекта.

Они считают, что независимо от цели факт разглашения "влияет на эффективность работы силовиков", может представлять угрозу жизни и здоровью их близких. Также законопроект расширяет перечень "уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны". Теперь к последним предлагается относить обман, шантаж и принуждение.  

Статья 320 УК предполагает максимальные санкции в размере 200 тыс. руб. штрафа (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев) или арест на срок до 4 месяцев. По 183-й статье все серьезнее: до пяти лет лишения свободы (в случае наступления тяжких последствий) и до 1,5 млн руб. штрафа.

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Госдума рассматривает законопроект о наказании за разглашение данных силовиков ради пиара или из мести

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Теги: персональные данные, силовики, законопроект, госдума



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