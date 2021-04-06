06 Апреля 2021
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Общество За рубежом
нефтяной танкер (2020) | Фото: infoeuropefx.com

Движение по Суэцкому каналу вновь затруднено из-за остановки двух судов

Навигация в Суэцком канале вновь была затруднена, сообщает в Twitter сервис по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.

Итальянский танкер Rumford столкнулся с трудностями при проходе. Кроме того, на мель село судно Minerva Nike под греческим флагом.

По последним данным, танкер, перевозивший нефть, уже возобновил движение. На помощь итальянскому судну власти Суэцкого канала направили буксиры.

Сейчас движение судов по Суэцкому каналу восстановилось, передает источник РИА Новости.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель в Суэцком канале из-за сильного ветра и песчаной бури. 29 марта его удалось поднять на поверхность воды. В регионе образовалась огромная очередь из грузовых кораблей, многие из них начали длинный путь вокруг Африки.

После ЧП администрация Суэцкого канала сообщила, что подумает над расширением русла. Эксперты отмечают, что помимо модернизации инфраструктуры требуются еще и более строгие правила прохождения судов по каналу. Среди ограничений, которые можно было бы ввести, они называют обязательное использование буксиров для крупных судов и работу только в светлое время суток.

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Движение по Суэцкому каналу вновь затруднено из-за остановки двух судов

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Теги: суэцкий канал, судна, мель



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