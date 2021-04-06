Почти весь Сахалин обесточен в результате аварии на подстанции "Южно-Сахалинская"

На Сахалине сегодня около шести вечера произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Эта подстанция обеспечивает выдачу электричество от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В результате без электроэнергии остался практически весь остров: центральная, южная часть Сахалина, а также северные районы Гонликский и Тымовский.

"Разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет. В настоящее время уже частично восстановлено электроснабжение части потребителей, продолжаются работы на подстанции по переключению", - говорится в сообщении правительства региона.