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Политика Свердловская область Уральский ФО
Депутат Андрей Пирожков пришел в военкомат (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский депутат, которого пытаются призвать в армию, снова получит повестку

Депутат екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков в очередной раз получит повестку и должен будет проходить медицинское обследование. Политика ждет очередная явка в военкомат, несмотря на наличие у него документов о негодности по состоянию здоровья. Об этом Накануне.RU рассказал временно исполняющий обязанности свердловского военкома Сергей Чирков.

По его словам, справки и результаты обследований 25-летнего народного избранника устарели.

"Вопрос по Пирожкову решен. Все закрылось в правовом поле. Ранее он подавал в суд на военкомат, и решение суда было не на его стороне. Оно вступило в законную силу. Гражданину нужно пройти медицинскую комиссию. Если у него действительно есть проблемы со здоровьем, то никто не призовет его на военную службу. Ведь не призывают служить тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Пирожков - это законопослушный гражданин, насколько я знаю", - сказал нашему корреспонденту Чирков.

Заявления военкома прокомментировал сам депутат. "В данный момент прохожу медобследования по направлениям, выданным призывной комиссией района. Надеюсь, что на решение о моей категории годности не повлияет публичная огласка, и вердикт призовой комиссии района и области будет справедливым и законным", - сказал он Накануне.RU.

Напомним, что эпопея с призывом народного избранника на военную службу началась еще осенью 2019 года. Тогда в адрес председателя призывной комиссии Свердловской области была направлена информация о необходимости проверки законности предоставления Андрею Пирожкову освобождения от призыва. В декабре 2019 года военкомат подтвердил, что Пирожков все-таки был зачислен в запас. Но потом решение свердловской призывной комиссии было отменено и личное дело Пирожкова возвращено в Чкаловский военкомат. Представители учреждения вручили повестку прямо в коридоре здания екатеринбургской думы. В июне 2020 года городскому политику вновь предложили пройти медицинскую комиссию.

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Екатеринбургский депутат, которого пытаются призвать в армию, снова получит повестку

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Теги: Андрей Пирожков, военкомат, Екатеринбург, призыв



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