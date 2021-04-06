В Екатеринбурге на месяц перекроют движение транспорта по Авиационной

С 27 апреля по 27 мая движение транспорта от ул. Айвазовского до ул. Московской будет перекрыто в связи с проведением строительных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, строительством сетей ливневой и бытовой канализации займется акционерное общество "Корпорация "Атомстройкомплекс". Во время проведения работ движение транспорта будет направлено по улицам Московской, Циолковского, Айвазовского и Николая Островского.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей Екатеринбурга сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.