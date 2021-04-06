РКН потребовал от Facebook информацию о масштабной утечке данных пользователей

Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных более полумиллиарда пользователей. Об этом сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер, пишет "Интерфакс".

Он отметил, что РКН обязательно проанализирует ответ от Facebook.

Если его не последует, у Роскомнадзора есть другие полномочия по поводу привлечения к административной ответственности, добавил Вагнер.

Ранее Business Insider сообщило о публикации на хакерском форуме персональных данных сотен миллионов пользователей Facebook. Пользователь, опубликовавший базу данных, сделал это бесплатно. В базе данные более чем о 533 млн аккаунтах из 106 стран, в том числе более 32 млн записей о пользователях из США, 11 млн – о британцах, 6 млн – о пользователях из Индии.

В базе есть номера их телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена, даты рождения, биографические данные и частично – адреса электронной почты.