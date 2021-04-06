Бывшие главы Мотовилихи выступили против застройки стадиона "Молот"

Бывший глава Мотовилихинского района выступили против застройки территории стадиона "Молот". Об этом на своей странице в Facebook сообщил медиаменеджер Владимир Прохоров, передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении, адресованном губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, главе Перми Алексею Демкину и депутатам пермской гордумы отмечается, что постройка бассейна на территории стадиона - соответствует требованиям назначения территории. Однако строительство многоэтажки повлечет за собой неисправимые последствия. В частности, отмечается, что ни социальная, ни коммунальная, ни дорожная инфраструктура микрорайона Рабочий поселок не предназначена для появления нового многоэтажного дома. На дорогах района уже максимальная загруженность. Строительство дома приведет к транспортному коллапсу.

Кроме того, стадион - единственное доступное место, где жители района свободно занимаются спортом на открытом воздухе. Там же проходят занятия физкультурой у школьников и воспитанников детских садов.

Под обращением подписались пять человек, в разное время возглавлявшие Мотовилихинский район: Борис Мищенко, Вера Сединина, Николай Малышев, Анатолий Лобов и Сергей Мальцев.

Отметим, что также в Перми появилась петиция против застройки стадиона.

"Стадион "Молот" существует с 1966 года. Уже 55 лет на нем тренируются не только спортсмены разных видов спорта, таких, как хоккей, футбол, баскетбол, теннис, коньковые и лыжные виды спорта, но и обычные люди, живущие рядом, а также учащиеся МОУ СОШ №49, находящейся непосредственно рядом со стадионом. Стадион не просто популярен. Это отдушина для всех нас, возможность немного отдохнуть от города, не выезжая из него. Для пацанов это возможность поиграть в футбол с нормальными воротами. Для школы - возможность проводить занятия физкультурой в нормальных условиях. Много пенсионеров активно посещает стадион в любое время года: ходят на лыжах или просто пешком, кто-то бегает и делает зарядку по утрам, кто-то гуляет. Помимо этого на стадион часто приходят родители с маленькими детьми: стадион хорошее место для прогулки, где много деревьев и воздух чище, чем вокруг в городе. А где еще гулять, если все леса находятся далеко, и парков рядом нет вообще? Практически в любое время суток на стадионе есть люди, которые тренируются или просто гуляют. И вот это у нас хотят отнять. Совсем недавно наш губернатор утвердил проект застройки этой территории. Вместо стадиона хотят сделать жилой комплекс на 1600 квартир, стоянку на 700 мест и бассейн, который 100% не будет бесплатным для посещения", - говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что это решение - "наплевательское отношение к простым людям, мнения которых даже не спрашивали. И губернатора, и мэра города, видимо, интересует только прибыль".

По данным РБК-Пермь, акционеры "Мотовилихи" решили продать бывший стадион.

"Территория всегда была частной. Когда мы покупали этот объект, мы делали это обдуманно. Сейчас мы делаем "реновацию территории". Это бывший стадион. Запущенная территория, не несущая ни копейки в бюджет", – сообщает издание со ссылкой на руководителя ГК "ПМД" (компания–владелец территории) Олега Стародубцева.



По его словам, в развитие коммунальных сетей компания намерена вложить 200 млн руб., плюс компания собирается инвестировать более 250 млн руб. в вовлечение местных жителей спортом.