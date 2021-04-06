Глава РЖД отчитался перед Путиным о расходовании средств от выпуска "вечных" облигаций

Глава РЖД Олег Белозеров отчитался перед Владимиром Путиным о выполнении инвестпрограммы. Она в 2020 году софинансировалась за счет выпуска бессрочных облигаций, и этим фактом уже сам президент не раз козырял на различных совещаниях, а другие госкомпании с завистью взирали на РЖД и просили одобрить им тоже выпуск таких облигаций.

"Уникальный 2020 год по инвестициям. Огромное Вам спасибо за то, что Вы поддержали финансовый механизм выпуска бессрочных облигаций. Мы в инвестиционной программе вложили 717 млрд руб.", - поблагодарил Белозеров Путина. Тот в ответ напомнил, что спасибо надо сказать Минфину.

"Спасибо большое. Это максимальный объем инвестпрограммы с момента создания компании. И мы купили 570 локомотивов, 373 моторвагонного подвижного состава, построили 417 километров новых путей, выполнили рекордный объем строительных работ. Все эти деньги пошли в экономику, мы поддержали и трудовые коллективы, и сами обновились. Поэтому огромное, огромное Вам спасибо", - продолжал благодарить Белозеров.

Он добавил, что и с точки зрения производственных показателей минувший год был необычным: "В 2020 году – год был необычный – мы ожидали сложных результатов, но погрузка снизилась всего на 2,7 процента, а тарифный грузооборот снизился еще чуть меньше – на 2,2 процента".

Впрочем ситуация с пассажирскими перевозками была куда хуже. "Наверное, это один из самых тяжелых годов был для железных дорог, и в апреле–мае падение было в четыре раза. Люди абсолютно перестали передвигаться. Мы вышли по итогам года на перевозку 872 миллиона человек, это меньше на 27 процентов по сравнению с 2019 годом", - констатировал глава РЖД.