"Тетя Таня" из "Спокойной ночи, малыши!" проверит знание русского языка у жителей Екатеринбурга

10 апреля желающие проверить свое знание русского языка екатеринбуржцы смогут поучаствовать в "Тотальном диктанте - 2021". Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, традиционно поддерживающем этот всероссийский тест , текст «Тотального диктанта — 2021» на главной площадке акции в уральской столице — в Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) прочтет знаменитая тетя Таня из программы «Спокойной ночи, малыши!». Телеведущая и журналистка Татьяна Веденеева специально прибудет в столицу Среднего Урала.

«Для нас почетно выступать в роли главной городской площадки и принимать здесь Татьяну Вениаминовну, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Мы благодарны Фонду святой Екатерины за поддержку. Университет много лет является давним партнером штаба акции: ежегодно наши филологи участвуют в организации диктанта и проверяют работы участников».

На других площадках участники просветительской акции смогут написать текст диктанта под диктовку представителей медиасообщества города: Алены Вугельман, Якова Можаева, Оксаны Маклаковой, Ивана Некрасова, Максима Путинцева и других. На многих площадках уже закончились места, но еще есть можно зарегистрироваться и стать частью истории грамотности России.

Кроме того, в этом году у жителей Екатеринбурга будет возможность проверить и свое знание английского языка, для этого будут организованы три открытые площадки. А те, для кого русский является иностранным, могут попробовать свои силы, пройдя облегченную версию Тотального диктанта — тест Trud на сайте акции.

Традиционно праздник грамотности проходит в апреле, исключением был лишь прошлый год, когда мероприятие перенесли на позднюю осень. Для желающих проверить свои силы в столице Среднего Урала открыты 26 площадок. Основной станет паркет главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19.