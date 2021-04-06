06 Апреля 2021
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Общество Свердловская область За рубежом
Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области обнаружен африканский штамм коронавируса

Кроме английского штамма коронавируса в Свердловской области обнаружен и его африканский штамм. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Напомним, первый случай заражения британским штаммом ковида был выявлен в Екатеринбурге. Женщина, у которой подтвердилось заболевание, вернулась домой из Турции в конце марта. На данный момент она госпитализирована, уже определен круг ее контактов.

Как рассказал Дмитрий Козловских, это не единственный случай мутации коронавируса в регионе. По его словам, всего было отдельно исследовано 110 проб - это люди, вернувшиеся из-за рубежа, лица с атипичным протеканием заболевания, привитые заболевшие и дети младшего возраста, которые обычно не болеют.

"Два материала показали, в одном случае, наличие английского варианта вируса - женщина вернулась из Турции, а во втором - южноафриканского подтипа вируса, здесь женщина вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы провели весь комплекс мероприятий в отношении контактных лиц и членов семей, все они были обследованы. У них не подтвердилось наличие этой инфекции", - рассказал глава свердловского Роспотребнадзора.

Дмитрий Козловских(2021)|Фото: vk.com/svo196

Он уточнил, что в настоящее время больная южноафриканским вирусом уже выздоровела, а заболевшая английским вирусом находится в больнице.

"Эти штаммы менее отличаются от обычного коронавируса - того, который мы увидели год назад. Оперштаб и в нашей области, и в стране в целом готовы работать с этими вариантами. По нашим данным, вакцины, которые действуют у нас в стране, эффективны против этих штаммов", - добавил Козловских.

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В Свердловской области обнаружен африканский штамм коронавируса

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Теги: коронавирус, африканский штамм, Козловских, Свердловская область



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