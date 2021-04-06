Белоярская АЭС возобновляет экскурсии после годового запрета из-за пандемии

Спустя почти год запрета на массовое посещение Белоярской АЭС, предприятие возобновляет бесплатные экскурсии. Все они будут проходить с соблюдением мер безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АЭС.

"Интерес к деятельности атомной станции весьма велик. Мы это видим по многочисленным зарубежным визитам на наше предприятие и огромному спросу на экскурсии. Белоярскую АЭС ежегодно посещало до 3000 человек – это и школьники, и студенты, и работники различных организаций. Мы гордимся, что наше предприятие является безопасным, надёжным и экологически чистым, и во время экскурсий каждый посетитель может в этом убедиться сам", – подчеркнул директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Напомним, что гости предприятия смогут посетить машинный зал, блочный пункт управления энергоблока № 4, а также увидеть самый мощный в мире энергоблок на быстрых нейронах БН-800 и даже макет атомного ректора.

Организованные группы предприятий, учреждений и общественных организаций, могут посетить АЭС, предварительно согласовав заявку. На экскурсию допускаются только граждане РФ старше 14 лет.