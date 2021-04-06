06 Апреля 2021
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Общество В России Москва
авария с такси и каршерингом в Москве 03.04.21. (2021) | Фото: t.me/aevsin / ЦОДД

В Госдуме снова предложили ввести наказание за агрессивное вождение

В Госдуме снова подняли вопрос о наказании за агрессивное вождение. Сейчас само определение такого поведения на дороге в законе существует, но наказания за него нет. Депутаты от ЛДПР предложили доработать поправками во втором чтении один из рассматриваемых законопроектов, чтобы как можно скорее принять ужесточающие меры.

Поводом для возвращения к резонансному законопроекту стало крупное ДТП, случившееся на днях в Москве на Садовом кольце. По предварительным данным, виновник аварии вылетел на встречку на скорости за 100 км в час.

"Много эмоций, много возмущений. Пострадала сотрудница аппарата Госдумы. Недавно произошло подобное с артистом Ефремовым, - заявил глава комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов. – А без эмоций хотелось бы сосредоточиться на предложениях: встречные потоки должны быть разделены отбойниками; надо ввести ответственность за агрессивное вождение, эти нормы действуют в США и Европе; ужесточение наказания за подделку госзнаков; изымать как в Белоруссии автомобиль как средство совершения преступления; ужесточить наказание для того, кто получает много штрафов".

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В Госдуме снова предложили ввести наказание за агрессивное вождение

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Теги: госдума, агрессивное вождение, наказание



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