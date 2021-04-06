"Все расскажу": Шпигель готов сотрудничать со следствием по делу Белозерцева

Фигурант дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмен Борис Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием.

"Я готов сотрудничать, все расскажу", - сказал глава группы компаний "Биотэк" в Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы защиты на его арест.

Шпигель пообещал, что в случае изменения ему меры пресечения следствие получит от него "гораздо больше помощи", передает РИА Новости.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.

Напомним, что 26 марта защита экс-губернатора обжаловала его арест, попросив назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Также обжалован арест экс-сенатора, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки Белозерцеву.

Отметим, суд отказался менять меру пресечения бывшему губернатору. Он останется в СИЗО.