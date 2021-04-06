Помощь от РМК: медики Южного Урала получили новые автомобили скорой помощи

Благотворительный фонд Русской медной компании (АО "РМК") передал министерству здравоохранения Челябинской области 21 автомобиль скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе фонда, 10 машин Ford Transit поступят в распоряжение Станции скорой медицинской помощи Челябинска, ещё 11 единиц техники на платформе внедорожников УАЗ "Профи" отправят в районы области: по два авто в города Карабаш, Коркино, Кыштым, с. Варна, Сосновский район и одно авто – в с. Октябрьское. Общая стоимость техники – 94 млн руб.

Перед отправкой в учреждения здравоохранения новые машины вместе с медиками осмотрели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

Машины оснащены высококлассным медицинским оборудованием из Италии, США, Германии и России. В комплект, например, входит дефибриллятор с искусственным интеллектом. Система считывает показания и выдаёт рекомендации о необходимости повторения разряда, а также о глубине и амплитуде непрямого массажа сердца. Это помогает в разы повысить эффективность дефибрилляции.

"Возможность получить оперативную медицинскую помощь в экстренных ситуациях критически важна для сохранения жизни и здоровья человека. Уверена, техника, которую мы сегодня передаём Челябинской области, поможет медикам своевременно и эффективно оказывать помощь людям. Мы очень благодарны врачам за труд и хотим, чтобы условия их работы соответствовали современным тенденциям", - отметила Татьяна Алтушкина.