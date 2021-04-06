06 Апреля 2021
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Изобретение мегионских нефтяников удостоено награды на всероссийском конкурсе 

Инновационная разработка "Славнефть-Мегионнефтегаза" признана одной из лучших в отрасли. Способ повышения продуктивности скважин, авторами которого стали молодые специалисты предприятия, вошел в число победителей VII Всероссийского конкурса "Новая идея", который проходит под эгидой Минэнерго РФ.

Как сообщили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", метод, помогающий эффективно осваивать трудноизвлекаемые запасы, был представлен в секции "Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и угольных месторождений" в номинации "Лучший инновационный продукт". В 2020 году предприятие запатентовало эту технологию. Она может применяться в том числе при освоении ачимовской толщи и баженовской свиты. 

Новый способ, как сообщалось ранее, позволяет проводить повторный многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах значительно быстрее, чем при традиционном подходе, и практически без ограничений по глубине. При этом затраты сокращаются в 2–2,5 раза, а продуктивность скважин возрастает на 25–30%.

"Новаторский взгляд на стандартные, привычные производственные операции позволяет находить дополнительные резервы для повышения экономической эффективности, промышленной и экологической безопасности. Особенно ценно, что в этот процесс активно включается молодежь. Это укрепляет нашу уверенность в том, что все стратегические цели будут достигнуты", – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко

В 2020 году в компании успешно опробовали и другие разработки. Например, одна из технологий позволяет при помощи ультразвука разделять водонефтяную эмульсию на нефть и воду прямо в трубопроводе. Также был испытан прототип нового цифрового продукта, который помогает снизить затраты на ремонт скважин и повысить безопасность выполняемых операций.

Напомним, "Славнефть-Мегионнефтегаз" является самым крупным добывающим активом компании "Славнефть", которая на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти". Предприятие осуществляет производственную деятельность на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов Югры.

 

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Изобретение мегионских нефтяников удостоено награды на всероссийском конкурсе 

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, изобретение, конкус



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