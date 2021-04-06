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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми оглашён приговор предпринимателю, автобус которого врезался в стену

В Перми наказан 53-летний предприниматель, автобус которого врезался в стену, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

Он получил шесть лет два месяца колонии общего режима.

Напомним, вечером 17 августа 2019 г. при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжёлые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, другая – в клинике, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса в момент аварии был трезв.

У автобуса вследствие неисправности отказало рулевое управление. Автотехническая экспертиза, проведенная экспертами ГУ МВД по Пермскому краю, установила, что из-за поломки движения рулевого колеса якобы не передавались на колеса. При этом водитель не мог обнаружить проблемы самостоятельно – для диагностики необходимо было загнать автобус на эстакаду и осмотреть его вместе с механиком.

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В Перми оглашён приговор предпринимателю, автобус которого врезался в стену

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Теги: автобус, пострадавшие, ДТП в Перми



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