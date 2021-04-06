06 Апреля 2021
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Общество В России
Алексей Куринный (2017) | Фото: kprf.ru

Статистика по избыточной смертности опровергает официально объявленные "достижения" России – депутат Госдумы

Депутат Госдумы Алексей Куринный поставил под сомнения заявления высшего российского руководства, в том числе президента страны, которые постоянно говорят о лучшей готовности нашей системы здравоохранения к пандемии и о лучшем состоянии дел в этой сфере по сравнению с другими странами.
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Куринный отметил, что общая смертность в 2020 году выросла на 18%, умерло на 324 тыс. человек больше, чем года ранее. "Сводная годовая статистика опровергает официально объявленные достижения нашей страны. В 33 регионах в 10 раз превысила средние показатели избыточной смертности", - заявил депутат.

На фоне этих ужасающих показателей ожидаемая продолжительность жизни в России в 2021 году упадет на два года, заявил Куринный. Она составит на десять лет меньше, чем в развитых странах. Депутат отметил, что правительство вместо обширного вливания средств в отрасль смещает с 2024 на 2030 год достижение целей.

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Статистика по избыточной смертности опровергает официально объявленные "достижения" России – депутат Госдумы

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Теги: избыточная смертность, алексей куринный, здравоохранение



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