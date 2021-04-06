06 Апреля 2021
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Армия и ВПК Свердловская область
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Пандемия коронавируса вдвое увеличила число свердловчан желающих служить в армии

Военный комиссариат Свердловской области отчитался о темпах призыва на военную службу. Данные были озвучены на заседании комиссии екатеринбургской гордумы по безопасности. Весной 2020 года призывников в регионе было в два раза больше, чем осенью того же года. Со слов врио начальника военного комиссариата Сергея Чиркова, когда началась пандемия COVID - 19, желающих служить было 4 тыс. человек. Осенью 2020 года число желающих служить снизилось до 2 тысяч.

"В Екатеринбурге в 2021 году в армию направят 893 призывника. Эти данные на 140 человек меньше, чем в прошлом году", - отчитался военком.

При этом 40 процентов призывников не могли найти (около 2 тысяч).

Основная проблема техническая: молодые жили в одном месте, а были зарегистрированы в другом.

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Пандемия коронавируса вдвое увеличила число свердловчан желающих служить в армии

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Теги: призывники, военный комиссариат, Свердловская область



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