ЭКС-тренер ЦСКА Гончаренко возглавил "Краснодар"

Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар".

Сегодня пресс-служба "быков" объявила об этом официально. Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца июня 2023 года.

⚡ Виктор Ганчаренко стал главным тренером «Краснодара». Белорусский специалист подписал контракт с «быками» до конца июня 2023 года.https://t.co/2DijgHF6j1 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 6, 2021

Напомним, что об уходе с поста предыдущего тренера Мурада Мусаева стало известно в минувшее воскресенье. После крупного домашнего поражения от "Ахмата" со счётом 0:5 Мусаев попросил об отставке по собственному желанию.

Гончаренко же возглавлял тренерский штаб московского ЦСКА с 2016 года по 2021 год. 22 марта белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.

Помимо ЦСКА Гончаренко также работал в белорусском БАТЭ, екатеринбургском "Урале", "Уфе", а также возглавлял тренерский штаб ещё одного краснодарского клуба - "Кубани".