06 Апреля 2021
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Спорт Южный ФО
Виктор Гончаренко главный тренер ФК Урал (2015) | Фото: fc-ural.ru

ЭКС-тренер ЦСКА Гончаренко возглавил "Краснодар"

Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар".

Сегодня пресс-служба "быков" объявила об этом официально. Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца июня 2023 года.

Напомним, что об уходе с поста предыдущего тренера Мурада Мусаева стало известно в минувшее воскресенье. После крупного домашнего поражения от "Ахмата" со счётом 0:5 Мусаев попросил об отставке по собственному желанию.

Гончаренко же возглавлял тренерский штаб московского ЦСКА с 2016 года по 2021 год. 22 марта белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.

Помимо ЦСКА Гончаренко также работал в белорусском БАТЭ, екатеринбургском "Урале", "Уфе", а также возглавлял тренерский штаб ещё одного краснодарского клуба - "Кубани".

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ЭКС-тренер ЦСКА Гончаренко возглавил "Краснодар"

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Теги: футбол, Краснодар, Виктор Гончаренко, тренер



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