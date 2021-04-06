В Нижнем Тагиле автоледи устроила тройное ДТП с автобусом

В Нижнем Тагиле столкнулись два легковых автомобиля и пассажирский автобус. Есть пострадавшая.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня утром: по предварительным данным, водитель "Хендэ" поворачивал в сторону Ленинградского проспекта и не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ, который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение, после чего иномарку развернуло и она врезалась в автобус ПАЗ, который двигался сзади.

В результате травмы получила 34-летняя женщина-пассажир ВАЗа, она госпитализирована. Никто из ехавших в автобусе людей не пострадал.

Выяснилось, что за рулем "Хендэ" сидела женщина с водительским стажем в три года. К административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения автоледи привлекалась пять раз, все они связаны с несоблюдением скоростного режима. Сама женщина пояснила, что хотела проскочить через перекресток.

Тагильская ГИБДД начала административное расследование по факту аварии.