Жириновский предложил Путину зачитать послание на "ВТБ-Арене"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России обратиться с посланием Федеральному собранию на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Манеж не годится, Гостиный двор не годится, нужна "ВТБ-Арена". Наша рекомендация в управление делами президента – соблюдение санитарных норм, помещений полно в Москве, можно найти подходящее", - заявил Жириновский на пленарном заседании в Госдуме.

Ранее сообщалось, что от депутатов и других участников мероприятия, которое пройдет очно и в котором примет участие Владимир Путин, не потребуют дополнительных мер предосторожностей вроде двухнедельного карантина.

Жириновский отметил, что после проведения мероприятия может быть всплеск заболеваемости среди парламентариев. Он потребовал соблюдать дистанцию в полтора метра при рассадке гостей.