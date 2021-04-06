06 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Жириновский предложил Путину зачитать послание на "ВТБ-Арене"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России обратиться с посланием Федеральному собранию на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Манеж не годится, Гостиный двор не годится, нужна "ВТБ-Арена". Наша рекомендация в управление делами президента – соблюдение санитарных норм, помещений полно в Москве, можно найти подходящее", - заявил Жириновский на пленарном заседании в Госдуме.

Ранее сообщалось, что от депутатов и других участников мероприятия, которое пройдет очно и в котором примет участие Владимир Путин, не потребуют дополнительных мер предосторожностей вроде двухнедельного карантина.

Жириновский отметил, что после проведения мероприятия может быть всплеск заболеваемости среди парламентариев. Он потребовал соблюдать дистанцию в полтора метра при рассадке гостей.

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Жириновский предложил Путину зачитать послание на "ВТБ-Арене"

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Теги: владимир путин, послание президента, втб-арена



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