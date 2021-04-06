Нетрезвая тюменка укусила за ногу сотрудника ГИБДД, пытаясь сбежать с места ДТП

06 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
ДТП, ГИБДД (2020) | Фото: vk.com/rezh1

Нетрезвая тюменка укусила за ногу сотрудника ГИБДД, пытаясь сбежать с места ДТП

Жительница Тюмени 32 лет укусила за ногу сотрудника ГИБДД, пытаясь избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде с тремя несовершеннолетними в авто.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, инцидент произошел вечером 3 апреля в СНТ "Торфяник" в районе Велижанского тракта под Тюменью. Прибывший на место происшествия наряд ДПС обнаружил в кювете автомобиль ВАЗ-2112. Рядом находилась супружеская пара с признаками сильного алкогольного опьянения и еще трое маленьких детей.

Как рассказала сама женщина, она съехала в кювет, не справившись с автомобилем, после чего вместе с супругом пыталась вытолкнуть машину обратно. ДТП, по ее словам, не было.

"Учитывая состояние родителей, полицейские посадили детей в салон патрульного автомобиля, где малыши уснули. Взрослые в это время вели себя агрессивно, во время оформления административного материала за отказ о прохождении освидетельствования на алкоголь и эвакуации машины, дама пыталась неоднократно убежать и ударить инспекторов, а когда полицейские стали надевать на буйную гражданку наручники, укусила полицейского за ногу", - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Супруг женщины также оказывал сопротивление, после чего на него тоже были надеты наручники. Обоих бунтовщиков доставили в отделение полиции. Детей сотрудники ДПС отвезли по месту их проживания и передали родственникам, после чего направили соответствующую информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. Впоследствии родители будут привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Информация по факту применения насилия в отношении представителя власти направлена в СКР для правовой оценки. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч.1 УК РФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нетрезвая тюменка укусила за ногу сотрудника ГИБДД, пытаясь сбежать с места ДТП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, Тюмень, укус, нога, ГИБДД, ДПС, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети