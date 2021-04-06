Нетрезвая тюменка укусила за ногу сотрудника ГИБДД, пытаясь сбежать с места ДТП

Жительница Тюмени 32 лет укусила за ногу сотрудника ГИБДД, пытаясь избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде с тремя несовершеннолетними в авто.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, инцидент произошел вечером 3 апреля в СНТ "Торфяник" в районе Велижанского тракта под Тюменью. Прибывший на место происшествия наряд ДПС обнаружил в кювете автомобиль ВАЗ-2112. Рядом находилась супружеская пара с признаками сильного алкогольного опьянения и еще трое маленьких детей.

Как рассказала сама женщина, она съехала в кювет, не справившись с автомобилем, после чего вместе с супругом пыталась вытолкнуть машину обратно. ДТП, по ее словам, не было.

"Учитывая состояние родителей, полицейские посадили детей в салон патрульного автомобиля, где малыши уснули. Взрослые в это время вели себя агрессивно, во время оформления административного материала за отказ о прохождении освидетельствования на алкоголь и эвакуации машины, дама пыталась неоднократно убежать и ударить инспекторов, а когда полицейские стали надевать на буйную гражданку наручники, укусила полицейского за ногу", - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Супруг женщины также оказывал сопротивление, после чего на него тоже были надеты наручники. Обоих бунтовщиков доставили в отделение полиции. Детей сотрудники ДПС отвезли по месту их проживания и передали родственникам, после чего направили соответствующую информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. Впоследствии родители будут привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Информация по факту применения насилия в отношении представителя власти направлена в СКР для правовой оценки. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч.1 УК РФ.