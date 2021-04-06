06 Апреля 2021
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Политика В России Москва
аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Госдума во втором чтении одобрила ужесточение требований к иноагентам, участвующим в выборах

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, регламентирующий участие в выборах физлиц-иноагентов.

Еще на этапе рассмотрения законопроекта в профильном комитете была отклонена поправка, что запрещает иноагентам вообще участвовать в выборах. Участвовать они смогут, но пометок об "иноагентстве" будет предостаточно.

Так, отметки о том, что кандидат является иноагентом, надо будет поставить в подписные листы. При информировании о кандидатах сноска "иноагент" тоже должна присутствовать. Отметки будут на информационных стендах, в агитационных материалах. Причем в последних она должна быть "ясно видимой и занимать не менее 15% площади агитационного материала". Выступление такого кандидата должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией.

Вводятся и параметры, по которым кандидат может попасть под определение "иноагент": если он за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Также если у кандидата-иноагента имеется судимость, то это будет указываться в подписном листе сразу после отчества кандидата. Депутат Сергей Иванов заявил, что не имеет ничего против информированности избирателей. "Но то, что сейчас творится, ни в какие ворота не лезет. Вы обязываете и СМИ, и кандидатов публиковать эту надпись. Может это и не плохо, хотя я сомневаюсь, что большинство людей поймет, о чем идет речь. Но почему же вы такое требование не устанавливаете для людей, которые идут во власть, будучи судимы за воровство?" – пояснил Иванов свою позицию.

Глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, представляя законопроект во втором чтении: "Большинство поправок детализирует и конкретизирует базовые нормы из первого чтения. Новая поправка касается фонда пожертвований: если физлицо-иноагент вносит пожертвования, то этот статус должен указываться".

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Госдума во втором чтении одобрила ужесточение требований к иноагентам, участвующим в выборах

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Теги: госдума, иноагент, выборы, второе чтение, поправки



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