06 Апреля 2021
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Общество В России
парад Победы, Москва (2016) | Фото:

Кремль подтвердил проведение Парада 9 мая на Красной площади

Парад Победы в этом году пройдет 9 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что генеральная репетиция парада состоится на Красной площади 7 мая.

Также 9 мая с участием президента пройдет традиционное возложение венка и цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Накануне в Подмосковье прошла первая масштабная репетиция парада Победы с участием авиации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы в 2021 году будет проведен "однозначно".

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая на 24 июня. Многие регионы отказались от проведения торжеств.

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Кремль подтвердил проведение Парада 9 мая на Красной площади

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Теги: парад победы, красная площадь



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