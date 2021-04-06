Кремль подтвердил проведение Парада 9 мая на Красной площади

Парад Победы в этом году пройдет 9 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что генеральная репетиция парада состоится на Красной площади 7 мая.

Также 9 мая с участием президента пройдет традиционное возложение венка и цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Накануне в Подмосковье прошла первая масштабная репетиция парада Победы с участием авиации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы в 2021 году будет проведен "однозначно".

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая на 24 июня. Многие регионы отказались от проведения торжеств.