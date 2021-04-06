06 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

В Госдуме заявили о риске подорожания продуктов осенью из-за роста цен на ГСМ в сельском хозяйстве

В Госдуме заявили о риске подорожания продуктов нынешней осенью из-за текущего подорожания ГСМ для аграриев. Депутат Владимир Плотников сообщил, что дизельное топливо дорожает уже на 8%, бензин марки 92 – на 12%. Парламентарий предложил пригласить министра энергетики России в Госдуму для объяснений, если в ближайшее время не произойдет стабилизации стоимости ГСМ. Также депутаты собираются обратиться в ФАС. Плотников добавил, что властям стоит отрегулировать вопрос с ценами на топливо вместо того, чтобы с помощью нерыночных инструментов "заморозки" цен на продукты отгонять от отрасли нвесторов.
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В Госдуме заявили о риске подорожания продуктов осенью из-за роста цен на ГСМ в сельском хозяйстве

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Теги: госдума, гсм, посевная, сельское хозяйство, рост цен, продукты



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