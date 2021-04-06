06 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
ЧП на заводе гипсовых изделий &quot;Гифаз&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Возможно, задохнулся". Следователи устанавливают причину гибели рабочего на гипсовом заводе Екатеринбурга

Следователи СКР проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на заводе гипсовых изделий "Гифаз" в Екатеринбурге. Напомним, что тело мужчины 1964 г.р. было найдено 3 апреля в производственном помещении промышленного предприятия по ул. Маневровой

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, по предварительным данным с мужчиной произошел несчастный случай, когда он находился на работе. По неизвестной пока причине он оказался в бункере для обработки гипса при высокой температуре, где на него осыпался гипс, в результате чего рабочий получил повреждения, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Тело погибшего обнаружили работники предприятия, которые и сообщили в экстренные службы о случившейся трагедии.

ЧП на заводе гипсовых изделий "Гифаз"(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области ЧП на заводе гипсовых изделий "Гифаз" в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Мужчина, находясь на работе, перестал выходить на связь, его коллеги кинулись искать, и в результате обнаружили без признаков жизни, засыпанным в люке асбестом. Возможно, он задохнулся. Более подробные и точные обстоятельства выясняют представители МВД и наши коллеги из Следственного комитета. Отрабатываются различны версии, в том числе. нарушение правил техники безопасности", - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

ЧП на заводе гипсовых изделий "Гифаз" в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На данный момент следователем СКР совместно со специалистами Государственной инспекции труда устанавливаются все обстоятельства данного инцидента. Проводится судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление точной причины смерти. Помимо этого осуществляются опросы представителей администрации предприятия и иных работников, истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся должностных инструкций и вопросов соблюдения требований техники безопасности на производстве.

По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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"Возможно, задохнулся". Следователи устанавливают причину гибели рабочего на гипсовом заводе Екатеринбурга

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Теги: завод, погиб, рабочий, прокуратура, Екатеринбург



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Ранее 06.04.2021 11:07 Мск В Екатеринбурге на гипсовом заводе погиб рабочий

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