"Возможно, задохнулся". Следователи устанавливают причину гибели рабочего на гипсовом заводе Екатеринбурга

Следователи СКР проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на заводе гипсовых изделий "Гифаз" в Екатеринбурге. Напомним, что тело мужчины 1964 г.р. было найдено 3 апреля в производственном помещении промышленного предприятия по ул. Маневровой

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, по предварительным данным с мужчиной произошел несчастный случай, когда он находился на работе. По неизвестной пока причине он оказался в бункере для обработки гипса при высокой температуре, где на него осыпался гипс, в результате чего рабочий получил повреждения, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Тело погибшего обнаружили работники предприятия, которые и сообщили в экстренные службы о случившейся трагедии.

"Мужчина, находясь на работе, перестал выходить на связь, его коллеги кинулись искать, и в результате обнаружили без признаков жизни, засыпанным в люке асбестом. Возможно, он задохнулся. Более подробные и точные обстоятельства выясняют представители МВД и наши коллеги из Следственного комитета. Отрабатываются различны версии, в том числе. нарушение правил техники безопасности", - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

На данный момент следователем СКР совместно со специалистами Государственной инспекции труда устанавливаются все обстоятельства данного инцидента. Проводится судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление точной причины смерти. Помимо этого осуществляются опросы представителей администрации предприятия и иных работников, истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся должностных инструкций и вопросов соблюдения требований техники безопасности на производстве.

По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.