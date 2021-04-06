06 Апреля 2021
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Происшествия Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени признанная банкротом "Калинка-строй" задолжала сотням сотрудников 12 миллионов

В Тюмени ищут работников признанной банкротом компании "Калинка-строй", которым руководство организации должно зарплату, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Организация признана банкротом в 2018 г. В "наследство" остался долг по зарплате в 11,8 млн руб. перед 263 работниками. У конкурсного управляющего есть деньги для частичного погашения долгов по зарплате. Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Михаилу Абышеву по телефону (3452) 39-75-50, электронной почте iniciativa72@bk.ru либо в прокуратуру Центрального округа Тюмени по телефону (3452) 58-21-98 (ежедневно с 9 до 18 часов).

Напомним, в 2017 и 2018 гг. у компании были аналогичные проблемы.

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В Тюмени признанная банкротом "Калинка-строй" задолжала сотням сотрудников 12 миллионов

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Теги: Калинка-строй, долг, зарплата



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