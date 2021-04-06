Руководство ХК "Молот-Прикамье" подозревает бывшего руководителя клуба в незаконном обогащении

06 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
хоккейный клуб Молот-Прикамье (2017) | Фото: пресс-служба ХК Молот-Прикамье

Руководство ХК "Молот-Прикамье" подозревает бывшего руководителя клуба в незаконном обогащении

Руководство ХК "Молот-Прикамье" обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить экс-руководителя клуба Германа Третьякова.

В клубе подозревают, что он незаконно начислял себе зарплату во время руководства "Молотом". В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело, сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, близкий к руководству ХК.

СМИ также сообщают, что Третьяков обратился с иском в суд, чтобы взыскать с клуба невыплаченное вознаграждение за свою работу. Сумма требований составляет 7 млн руб. В клубе информацию об иске подтверждают, но с требованиями не согласны.

Директор и основной учредитель клуба Герман Третьяков сложил с себя полномочия 3 апреля 2019 года.

Как сообщало ранее Накануне.RU, в январе прошлого года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение о взыскании с экс-президента и учредителя хоккейного клуба Германа Третьякова 780 тыс. руб. При увольнении Герман Третьяков по дополнительному соглашению получил выходное пособие в сумме 1 млн 376 руб. Часть из этих денег - 780 тыс. руб. ему пришлось вернуть.

С иском в суд обратился конкурсный управляющий Аркадий Попов. Он доказал, что часть "золотого парашюта" - премия и медицинская страховка, была выплачена Третьякову незаконно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Руководство ХК "Молот-Прикамье" подозревает бывшего руководителя клуба в незаконном обогащении

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Молот-Прикамье, зарплата, иск, Герман Третьяков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети