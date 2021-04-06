Руководство ХК "Молот-Прикамье" подозревает бывшего руководителя клуба в незаконном обогащении

Руководство ХК "Молот-Прикамье" обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить экс-руководителя клуба Германа Третьякова.

В клубе подозревают, что он незаконно начислял себе зарплату во время руководства "Молотом". В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело, сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, близкий к руководству ХК.

СМИ также сообщают, что Третьяков обратился с иском в суд, чтобы взыскать с клуба невыплаченное вознаграждение за свою работу. Сумма требований составляет 7 млн руб. В клубе информацию об иске подтверждают, но с требованиями не согласны.

Директор и основной учредитель клуба Герман Третьяков сложил с себя полномочия 3 апреля 2019 года.

Как сообщало ранее Накануне.RU, в январе прошлого года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение о взыскании с экс-президента и учредителя хоккейного клуба Германа Третьякова 780 тыс. руб. При увольнении Герман Третьяков по дополнительному соглашению получил выходное пособие в сумме 1 млн 376 руб. Часть из этих денег - 780 тыс. руб. ему пришлось вернуть.

С иском в суд обратился конкурсный управляющий Аркадий Попов. Он доказал, что часть "золотого парашюта" - премия и медицинская страховка, была выплачена Третьякову незаконно.