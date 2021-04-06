СК начал проверку песни Манижи на разжигание ненависти

Следственный комитет начал проверку композиции певицы Manizha, с которой артистка планирует выступить на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

По данным ТАСС, песню "Русская женщина" проверят на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.

Напомним, в Кремле не стали комментировать выбор артиста, который в этом году представит Россию на "Евровидении". "Насколько нам известно, выбор осуществляется зрителями, не считаем возможным вмешиваться и комментировать", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В СФ и Госдуме песню раскритиковали. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила следующее: "Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это".