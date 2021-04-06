06 Апреля 2021
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Общество В России
(2017) | Фото: &quot;Коммерсант&quot;

СК начал проверку песни Манижи на разжигание ненависти

Следственный комитет начал проверку композиции певицы Manizha, с которой артистка планирует выступить на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

По данным ТАСС, песню "Русская женщина" проверят на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.

Напомним, в Кремле не стали комментировать выбор артиста, который в этом году представит Россию на "Евровидении". "Насколько нам известно, выбор осуществляется зрителями, не считаем возможным вмешиваться и комментировать", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В СФ и Госдуме песню раскритиковали. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила следующее: "Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это".

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СК начал проверку песни Манижи на разжигание ненависти

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Теги: манижа, евровидение, следственный комитет



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