В закон о персональных данных могут внести опасный идентификатор

06 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

В закон о персональных данных могут внести опасный идентификатор

Внесенный в Госдуму Правительством РФ в июле прошлого года законопроект о внесении изменений в ФЗ "О персональных данных" вводит понятие некоего "уникального идентификатора субъекта персональных данных", которое отсутствует в действующем законодательстве РФ, а в самом законопроекте никак не расшифровывается. Это открывает широкие возможности для произвола и может узаконить навязывание гражданам всяких идентификаторов, обращает внимание институт Общественного уполномоченного по защите семьи.

Данная норма законопроекта позволит всем структурам навязывать гражданам любые удобные им идентификаторы. Особенно это опасно тем, законопроект приравнивает идентификатор к документу, удостоверяющему личность. Иными словами, личность исчезает, а вместо нее появляется ее "цифровая копия", которая присваивается управляющей структурой.

Также законопроект предусматривает расширить доступ к данным и цели их обработки, в то время как действующая редакция закона говорит лишь об одной цели и об одном лице.

Напомним, закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" предусматривает присвоение каждому человеку номера-идентификатора. Норма носит не просто технический характер, а имеет онтологический смысл. В настоящее время (ч. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ) единственным "идентификатором" человека является его имя и фамилия. Теперь же они становятся лишь одним из сведений, хранящихся под этим номером. Фактически для государства человек становится "номером". В ряде стран подобные попытки были признаны незаконными и запрещены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В закон о персональных данных могут внести опасный идентификатор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: персональные данные, цифровизация, идентификатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети