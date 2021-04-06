В закон о персональных данных могут внести опасный идентификатор

Внесенный в Госдуму Правительством РФ в июле прошлого года законопроект о внесении изменений в ФЗ "О персональных данных" вводит понятие некоего "уникального идентификатора субъекта персональных данных", которое отсутствует в действующем законодательстве РФ, а в самом законопроекте никак не расшифровывается. Это открывает широкие возможности для произвола и может узаконить навязывание гражданам всяких идентификаторов, обращает внимание институт Общественного уполномоченного по защите семьи.

Данная норма законопроекта позволит всем структурам навязывать гражданам любые удобные им идентификаторы. Особенно это опасно тем, законопроект приравнивает идентификатор к документу, удостоверяющему личность . Иными словами, личность исчезает, а вместо нее появляется ее "цифровая копия", которая присваивается управляющей структурой.

Также законопроект предусматривает расширить доступ к данным и цели их обработки, в то время как действующая редакция закона говорит лишь об одной цели и об одном лице.

Напомним, закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" предусматривает присвоение каждому человеку номера-идентификатора. Норма носит не просто технический характер, а имеет онтологический смысл. В настоящее время (ч. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ) единственным "идентификатором" человека является его имя и фамилия. Теперь же они становятся лишь одним из сведений, хранящихся под этим номером. Фактически для государства человек становится "номером". В ряде стран подобные попытки были признаны незаконными и запрещены.