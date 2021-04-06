06 Апреля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
стипендия, студенческий билет, деньги (2016) | Фото: obeschania.ru

В Прикамье студентам медколледжей повысят стипендию

В Пермском крае студенты медицинских колледжей, заключившие договоры о целевом обучении, получат повышенные стипендии. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение заксобрания края губернатором Дмитрием Махониным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Для них предлагается установить денежные выплаты в размере 2000 рублей в месяц (8000 рублей – первый семестр, 12000 – второй семестр учебного года). Отметим, что для студентов вузов стипендия в среднем составляет 1600 рублей в месяц.

Власти полагают, что эта мера позволит привлечь абитуриентов и студентов медицинских колледжей к целевому обучению с последующим трудоустройством в учреждениях здравоохранения на территории региона, а денежные выплаты могут стать финансовой поддержкой для обучающихся.

Согласно пояснительной записке, в Пермском крае отмечается снижение численности средних медицинских работников. В 2020 году обеспеченность средним медицинским персоналом в регионе составила 78,3 на 10 тысяч населения (в 2017 году – 84,0). Кроме этого, в колледжи поступают студенты 15-16 лет, из-за возраста во время обучения они не имеют возможности устроиться на официальную работу, говорится в законопроекте.

Инициативу рассмотрят на апрельском заседании.

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В Прикамье студентам медколледжей повысят стипендию

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Теги: студенты, медколледж, целевое обучение, стипендии



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