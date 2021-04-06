06 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
тольятти, указатель, стелла, автоваз, лада (2018) | Фото:Накануне.RU

Зависимость российского автопрома от импортных комплектующих только растет - Дерипаска

Российский автопром по-прежнему зависим от импортных комплектующих и курса рубля, и зависимость эта только растет, пишет бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Он указывает, что только за девять месяцев прошлого года доля импорта в закупках КАМАЗа составила более 35%, а в 2012 году этот показатель был на уровне чуть более 12%.

"И это учитывая, что цели по локализации сборочных производств у нас в стране считаются выполненными. На самом деле многие важные комплектующие для производства компонентов по-прежнему завозятся из-за рубежа, и стоимость их с учетом санкционных ограничений только растет . Отсюда более чем скромные результаты отрасли по сравнению с мировыми: на долю автопрома в 2020-м году приходились жалкие 0,4% ВВП России, в то время как доля автомобильной промышленности в ВВП стран ЕС составляла даже в 2018 году почти 7%", - отмечает бизнесмен.

Он полагает, что в автомобилестроении, как и в других пострадавших в пандемию отраслях, надо менять действующие подходы, "в том числе софинансировать создание новых автокомпонентных производств на условиях 50/50 с частными инвесторами".

В итоге Дерипаска приходит к обвинению своего "заклятого врага" – Банка России: "У правительства не хватает на все ресурсов, а ЦБ не спешит развивать рынок облигаций – рынок долга. Ему важнее прибыль в банковском секторе, а не создание новых рабочих мест".

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Зависимость российского автопрома от импортных комплектующих только растет - Дерипаска

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Теги: автопром, импортозамещение, олег дерипаска



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