06 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения британским штаммом ковида

Специалисты выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса среди жителей Екатеринбурга. Мутации, характерные для британского геноварианта, подтвердили в профильных исследовательских центрах Тюмени и Новосибирска.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, женщина, у которой выявили заболевание, вернулась домой из Турции в конце марта. На данный момент она госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 по эпидпоказаниям.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Соответствующие предписания выданы в адрес министерства здравоохранения Свердловской области, ГАУЗ СО "ЦГКБ №6" (медики больницы работали с заболевшей первыми)", - сообщили в оперштабе.

В настоящее время уже установлен круг контактных лиц инфицированной свердловчанки: информация о них направлена в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора для дальнейшего проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного обследования.

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В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения британским штаммом ковида

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Теги: оперштаб, британский штамм, коронавирус, Екатеринбург



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