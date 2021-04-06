На Украине боевики устроили стрельбу в поезде

Двое украинских боевиков устроили разборки со стрельбой в пассажирском поезде Константиновка - Киев. Пришлось вызывать спецназ, сообщает украинская железная дорога.

Стрельба была открыта из табельного оружия - пистолетов Макарова. Боевиков высадили из поезда, который в результате операции по задержанию опаздывает на семь часов. На столе в купе осталась открытая банка с недоеденным паштетом.

В ВСУ разборки со стрельбой случаются регулярно. А в прошлом году под Житомиром даже местный житель расстрелял семерых украинских боевиков.