Свердловские экологи нашли действующий мусорный полигон, "закрытый" в 2019 году

06 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Мусорный полигон в Сысертском районе (2021) | Фото: пресс-служба свердловского отделения Российского экологического общества

Свердловские экологи нашли действующий мусорный полигон, "закрытый" в 2019 году

На Среднем Урале обнаружили использование мусорного полигона в Сысертском районе, который давно должен быть закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества, их активисты проводили рейд после обращений о том, что старая свалка, закрытая два года назад, на самом деле продолжает действовать. В ходе рейда был действительно замечен КамАЗ, который свернул к неработающему полигону.

"Дальнейший его маршрут отследили с помощью квадрокоптера: грузовик заехал на территорию закрытого полигона твердых бытовых отходов недалеко от Сысерти и вывалил мусор", - рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Мусорный полигон в Сысертском районе(2021)|Фото: пресс-служба свердловского отделения Российского экологического общества

Экологи выяснили, что полигон был исключен из государственного реестра объектов размещения отходов еще в 2019 году. У въезда на свалку установлен предупреждающий аншлаг, но некоторые недобросовестные компании до сих пор везут туда мусор.

Свердловское РЭО направило запрос с фото- и видеофиксацией нарушения в министерство природных ресурсов и экологии региона. На основании представленных материалов в отношении водителя КамАЗа был составлен протокол за административное нарушение.

"Наши активисты и в дальнейшем будут выезжать в рейды и выявлять случаи нарушения природоохранного законодательства. Со свалками всегда действует "теория разбитых окон": если кто-то один возит на закрытый полигон отходы безнаказанно, то повезут и другие. Поэтому так важно найти не только тех, кто непосредственно возит мусор на закрытые полигоны, но и компании, которые они представляют. Будем продолжать работу вместе с надзорными органами", - отметил Алексей Вихарев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские экологи нашли действующий мусорный полигон, "закрытый" в 2019 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экология, полигон, Вихарев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети