Свердловские экологи нашли действующий мусорный полигон, "закрытый" в 2019 году

На Среднем Урале обнаружили использование мусорного полигона в Сысертском районе, который давно должен быть закрыт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества, их активисты проводили рейд после обращений о том, что старая свалка, закрытая два года назад, на самом деле продолжает действовать. В ходе рейда был действительно замечен КамАЗ, который свернул к неработающему полигону.

"Дальнейший его маршрут отследили с помощью квадрокоптера: грузовик заехал на территорию закрытого полигона твердых бытовых отходов недалеко от Сысерти и вывалил мусор", - рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Экологи выяснили, что полигон был исключен из государственного реестра объектов размещения отходов еще в 2019 году. У въезда на свалку установлен предупреждающий аншлаг, но некоторые недобросовестные компании до сих пор везут туда мусор.

Свердловское РЭО направило запрос с фото- и видеофиксацией нарушения в министерство природных ресурсов и экологии региона. На основании представленных материалов в отношении водителя КамАЗа был составлен протокол за административное нарушение.

"Наши активисты и в дальнейшем будут выезжать в рейды и выявлять случаи нарушения природоохранного законодательства. Со свалками всегда действует "теория разбитых окон": если кто-то один возит на закрытый полигон отходы безнаказанно, то повезут и другие. Поэтому так важно найти не только тех, кто непосредственно возит мусор на закрытые полигоны, но и компании, которые они представляют. Будем продолжать работу вместе с надзорными органами", - отметил Алексей Вихарев.